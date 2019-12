Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait fixé son prix pour Todibo !

Publié le 20 décembre 2019 à 23h00 par La rédaction

Courtisé par de nombreux clubs européens, Jean-Clair Todibo pourrait quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal. Et le club catalan demanderait entre 20 et 25M€ pour libérer le défenseur français.

Jean-Clair Todibo n’est pas parvenu à trouver sa place au sein de l’équipe d’Ernesto Valverde. Depuis son arrivée au FC Barcelone en janvier 2019, le défenseur français n’a disputé que cinq matchs et son avenir en Catalogne demeure incertain. Jean-Clair Todibo pourrait quitter son club actuel afin de trouver du temps de jeu et plusieurs équipes européennes à l’instar du Milan AC ou de Manchester United seraient intéressées par un possible transfert lors du prochain mercato hivernal.

Le Barça a fixé son prix pour Todibo