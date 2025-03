Transfert prioritaire, le PSG reçoit une réponse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien trouver son bonheur du côté de Liverpool. Alors qu’il a été question d’un intérêt parisien pour Mohamed Salah ou encore Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté a également été associé au club de la capitale. Qu’en est-il alors pour l’avenir de l’international français ? Des précisions ont été apportées sur le dossier Konaté.

Ça va bouger au PSG durant l’été. En effet, le club de la capitale prévoirait de se renforcer, notamment en défense centrale. « Le dossier du défenseur central sera l’un des principaux dossiers à surveiller du côté du PSG l’été prochain », a assuré Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC. La question est maintenant de savoir qui viendra étoffer l’effectif de Luis Enrique à cette position.

« Dans l’entourage de Konaté, on dit que rien n’est décidé »

Recruter un défenseur central est donc une priorité pour le PSG et alors que le mercato estival est encore loin d’ouvrir ses portes, des noms commencent déjà à circuler. Celui d’Ibrahima Konaté a ainsi été associé au club de la capitale. Quid alors du Français de Liverpool ? Sur Twitch, pour RMC, Fabrice Hawkins a expliqué : « Pour l’instant, dans l’entourage de Konaté, on dit que rien n’est décidé. Il va tranquillement terminer cette saison avant de prendre une décision. Ils ont beaucoup de cas à gérer Liverpool. Il y a Salah Van Dijk et Konaté, en fin de contrat en 2026. On n’est pas pressé, on veut terminer la saison tranquillement, voir ensuite ce qui va se passer avec les différents clubs qui vont arriver ».

« Il y a beaucoup de clubs qui vont toquer à la porte »

« On entend beaucoup de noms prestigieux, moi on ne m’a rien confirmé. Mais c’est une certitude, un profil comme Konaté, il y a beaucoup de clubs qui vont toquer à la porte. Sachant que lui aussi a une offre sur la table, il a une proposition formelle de Liverpool pour prolonger », a-t-il ajouté à propos d’Ibrahima Konaté.