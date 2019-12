Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme révélation sur le transfert de Frenkie De Jong !

Publié le 20 décembre 2019 à 16h30 par T.M.

En janvier dernier, le FC Barcelone réussissait un gros coup en obtenant l’accord de Frenkie De Jong. Toutefois, une précision importante a été apportée sur cette opération.

L’hiver dernier, la bataille était rude pour obtenir les services de Frenkie De Jong. Si Manchester City était intéressé par le talent de l’Ajax Amsterdam, le duel concernait surtout le PSG et le FC Barcelone. Et grâce à un voyage aux Pays-Bas, ce sont finalement les Blaugrana qui ont obtenu l’accord de De Jong, qui a ainsi posé ses valises au Barça durant l’été. Alors que le Néerlandais brille désormais au sein du 11 d’Ernesto Valverde, l’entraîneur blaugrana aurait visiblement eu d’autres plans pour ce transfert.

Un transfert contre le gré de Valverde ?