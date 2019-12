Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Frenkie De Jong se livre sur son intégration !

Publié le 17 décembre 2019 à 19h30 par La rédaction

Frenkie De Jong qui a rejoint le FC Barcelone cet été, est revenu sur son intégration et sur la concurrence qui existe au poste de milieu de terrain.

En été dernier, Frenkie De Jong rejoignait officiellement ses nouveaux coéquipiers au FC Barcelone. Alors qu’il sortait d’une saison exceptionnelle avec l’Ajax, le joueur de 22 ans est venu garnir un peu plus le poste de milieu de terrain. Et après quelques jours d’adaptation, Frenkie De Jong a trouvé sa place dans l’entrejeu du FC Barcelone et le Néerlandais fait aujourd'hui partie des premiers choix d’Ernesto Valverde. Près de six mois après son arrivée en Catalogne, le joueur est revenu sur son adaptation et sur sa relation avec ses coéquipiers.

« Je me sens en confiance et je me sens très bien dans l'équipe »