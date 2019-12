Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable constat d’Ander Herrera sur son arrivée au PSG

Publié le 18 décembre 2019 à 1h45 par T.M.

En fin de contrat à Manchester United, Ander Herrera a rejoint le PSG durant l’été. Et l’Espagnol a été très étonné en débarquant dans le vestiaire de Thomas Tuchel.

Le PSG a été très actif cet été et Leonardo a multiplié les bons coups. Le club de la capitale a notamment enregistré le renfort d’Ander Herrera pour 0€, lui qui était arrivé au terme de son contrat avec Manchester United. A 30 ans, le Basque est ainsi venu apporter toute son expérience au sein du vestiaire de Thomas Tuchel. Et alors qu’Herrera a rapidement trouvé sa place au sein de son nouveau club, pour lui, la réalité au PSG a été très loin de ce qu’il avait pu entendre sur ce qui se passait en interne.

« Tout le monde parle et cherche des problèmes… »