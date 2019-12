Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette star du Barça qui laisse planer le doute sur son avenir !

Publié le 17 décembre 2019 à 23h00 par La rédaction

Arrivé en 2014 à Barcelone, Marc-André ter Stergen s'est peu à peu imposé jusqu'à devenir un des meilleurs gardiens au monde. Il a cependant fait une annonce ambiguë sur son avenir.

Marc-André ter Stegen a dû faire ses preuves pour arriver où il en est. À son transfert en 2014, il était même en concurrence avec Claudio Bravo mais l'Allemand a réussi à effacer le Chilien, parti à Manchester City depuis. À 27 ans, il fait partie des meilleurs gardiens au monde et semble encore promis à un bel avenir à Barcelone. À moins qu'il ne soit tenté par d'autres challenges ? Marc-André ter Stegen a en tout cas laisser planer un doute en interview. De nombreux clubs pourraient être intéressés en cas de mouvement du gardien de Barcelone.

« On ne sait jamais ce qui va se passer »