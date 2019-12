Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel répond à Neymar !

Publié le 17 décembre 2019 à 22h45 par A.M.

Alors que Neymar a évoqué sa situation dans les colonnes de France Football, Thomas Tuchel a confirmé qu'il voyait le Brésilien heureux depuis son retour à la compétition.

Quelques mois après la fin d'un été marqué par ses velléités de départ, Neymar s'est confié sur sa situation actuelle et assure qu'il ne compte plus partir, d'autant qu'il voit l'équipe progresser. « Pourquoi vouloir partir d'ici ? (Il se marre.) J'ai encore deux ans de contrat, l'équipe continue de progresser », confie le Brésilien dans les colonnes de France Football avant d'ajouter qu'il est « heureux » quand il joue au foot. Interrogé sur la situation de sa star, Thomas Tuchel confirme que Neymar est heureux des progrès de l'équipe et sent mieux depuis son retour de blessure.

«Il est heureux parce qu’il n’est pas blessé et il voit que l’équipe grandit»