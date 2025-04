OM : «Prêt à partir», l’annonce fracassante sur De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, la presse italienne annonce un possible départ de Roberto de Zerbi au Milan AC à la fin de la saison. Une rumeur d'autant plus plausible que le technicien est resté profondément attaché à son club formateur. Présent sur le plateau de Rothen S'Enflamme, Christophe Dugarry a commenté cette nouvelle.

On le sait, les entraîneurs ne s’éternisent pas à l’OM. Ces dernières années, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset se sont succédé sans jamais rester au-delà d’une saison. Avec Roberto de Zerbi, Pablo Longoria pensait avoir trouvé son coach pour les trois prochaines années. Mais voilà que la Gazzetta dello Sport annonce que l’ancien entraîneur de Brighton et de Sassuolo serait la priorité du Milan AC. Une information qui inquiète fortement Christophe Dugarry.

De Zerbi va claquer la porte ?

« Sincèrement, ma pensée, je ne le sens pas De Zerbi moi. Je ne dis pas que c’est un mauvais entraîner et l’OM le doit garder dans une idée de construire quelque chose, même si l’OM ne doit pas jouer la Ligue des Champions, il faut le garder. Il faut cette continuité. Mais je ne le sens pas De Zerbi. Je trouve qu’il fait souvent la gueule. Il y a quelque chose. J’ai l’impression que cette info qui sort, ça va être pour négocier plus tard. C’est pour mettre des coups de pression. A la Sampaoli » a déclaré le champion du monde 1998.

Dugarry se méfie de lui

Dugarry est d’autant plus pessimiste que De Zerbi avait laissé entendre qu’il pouvait démissionner après une lourde défaite face à Auxerre au Vélodrome en novembre dernier. « Je pense qu’il y a plus qu’un risque. Je rappelle quand même que l’artiste, au bout de 3 ans, nous a dit que si c’était lui le problème il pouvait démissionner. Il était déjà prêt à partir » a-t-il confié lors de l’émission Rothen S’Enflamme sur RMC.