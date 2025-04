OM : Il pense déjà à partir… juste après avoir signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, l’OM réalisait un mercato XXL avec pas moins de 12 arrivées au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Sur cette liste, on trouvait notamment Ismaël Koné, milieu de terrain canadien débarqué en provenance de Watford. Mais voilà que celui qui est actuellement prêté à Rennes ne s’imaginait pas à Marseille pour très longtemps. Explications.

Avec Roberto De Zerbi, l’OM est reparti sur un nouveau projet de 3 ans. Une reconstruction pour laquelle l’entraîneur italien a été régalé. Ce sont 12 nouveaux joueurs qui sont arrivés l’été dernier parmi lesquels Adrien Rabiot, Mason Greenwood, Elye Wahi ou encore Ismaël Koné. Ce dernier a été recruté en provenance de Watford en deuxième division anglaise. Un prix de 12,5M€ était alors évoqué pour le milieu de terrain canadien.

« Il pensait déjà à une chose c’est repartir »

Ismaël Koné a ainsi posé ses valises à l’OM… tout en pensant à les refaire très vite. C’est ce qu’a révélé Romain Molina sur Youtube. « Koné, je pense cet été, dès qu’il y a la moindre offre, il va partir. Koné, il est arrivé à Marseille, il pensait déjà à une chose c’est repartir l’année prochaine en Premier League. Parce qu’il se voyait super bon », a-t-il fait savoir.

« J’ai le sourire »

Mais voilà qu’Ismaël Koné n’aura pas eu à attendre l’été 2025 pour quitter l’OM. En effet, dès ce mercato hivernal, le Canadien, décevant, a été exfiltré. Le voilà aujourd’hui à Rennes, où il a été prêté. Et en Bretagne, ça se passe plutôt bien pour Koné, buteur ce week-end. « J’ai le sourire car ça fait longtemps ! J’aurais voulu qu’il vienne plus tôt ce premier but. Ça fait partie de mon parcours pour apprendre, il faut être patient. Il faut travailler », expliquait le Rennais.