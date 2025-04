«Je signe tout de suite», le deal choquant avec l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un temps devenu quasimenrt titulaire indiscutable, Neal Maupay ne peut à présent qu'observer les prestations d'Amine Gouiri du banc des remplaçants de l'OM. Une situation qui pourrait ne pas évoluer jusqu'au terme de la saison. Pas de quoi alarmer Maupay si cela permettait à l'Olympique de Marseille de valider sa présence pour la prochaine Ligue des champions.

Neal Maupay, contre toute attente au vu de la hiérarchie établie par Roberto De Zerbi en première partie de saison, a su tirer son épingle du jeu à l'OM. Il n'est en effet pas resté cantonné au rôle de doublure d'Elye Wahi et a même pris sa place dans le onze de départ.

«Ca se passait bien pour l'équipe et pour moi»

Mais ça, c'était avant le départ d'Elye Wahi pour l'Eintracht Francfort et la signature d'Amine Gouiri survenue cet hiver. Dès lors, le temps de jeu de Neal Maupay a été considérablement réduit par De Zerbi. « Moins jouer, forcément... Même si je suis venu derrière Elye Wahi, ça se passait bien pour l'équipe et pour moi. Et quand Amine est arrivé, il a marqué des buts et fait des passes décisives, et on gagnait ». a confié l'attaquant français en conférence de presse.

«Si je ne joue plus jusqu'à la fin de saison et qu'on finit en Ligue des Champions, je signe de suite»

Dans des propos relayés par Le Phocéen, Neal Maupay a fait une surprenante confidence. Jusqu'au terme de la saison en cours, soit donc pendant les sept prochaines journées de Ligue 1, ne pas jouer ne le dérangerait pas en cas de qualification de l'OM en Ligue des champions. Il s'est même dit prêt à signer un contrat pour. « Je peux jouer avec lui, on l'a vu à Angers. Mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Personne n'est content d'être sur le banc. Mais si je ne joue plus jusqu'à la fin de saison et qu'on finit en Ligue des Champions, je signe de suite ».