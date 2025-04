Barcola : Le PSG a déjà trouvé mieux !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une première partie de saison très aboutie, Bradley Barcola semble plus en retrait en 2025. Pendant ce temps-là, Désiré Doué prend de l’ampleur au PSG et s’impose même comme un titulaire en puissance. Et cela n’étonne pas du tout Daniel Riolo qui voit en l’ancien Rennais un joueur plus fort que Barcola.

Impressionnant durant la première partie de saison, Bradley Barcola semble beaucoup moins en forme. A tel point que Désiré Doué a une place à prendre dans le trio offensif aux côtés d'Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Pour Daniel Riolo, l'ancien Rennais est déjà passé devant la hiérarchie du PSG.

Riolo annonce que Doué a pris le dessus sur Barcola

« Doué, il est quand même encore présent. Pour moi, les choses sont claires maintenant. A un moment, il a joué au milieu, après il est remonté. Il a cette polyvalence. Il est passé devant Barcola comme prévu », estime-t-il au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Sur les qualités, c’est normal que Doué lui passe devant»

« L’équipe, le 11, c’est clair, Kvara, Dembélé, Doué devant. Barcola maintenant est plus dans la rotation. D’ailleurs, encore une fois, il ne fait pas un grand match ce soir. Mais sur les qualités, c’est normal que Doué lui passe devant », ajoute Daniel Riolo.