Mercato - PSG : Un transfert surprise est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté sans option d’achat par le PSG à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le changement d’entraîneur au sein du club italien redistribue les cartes pour l’attaquant français, mais Pierre Ménès estime que le PSG n’aura aucun mal à le vendre en Premier League lors du mercato d’été.

Alors qu’il n’entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani (26 ans) a été poussé vers la sortie l’hiver dernier, et finalement prêté sans option d’achat à la Juventus Turin. L’attaquant de l’équipe de France entait dans les plans de Thiago Motta, mais ce dernier a récemment été limogé et remplacé par Igor Tudor au poste d’entraîneur. Ce qui relance totalement la question de son avenir alors qu’il était question d’un transfert définitif du PSG vers la Juve l’été prochain.

C’est fini pour Kolo Muani à la Juve ?

Pierre Ménès estime en effet que cette arrivée de Tudor va redistribuer les cartes pour Kolo Muani : « Oui, c’est tout à fait possible. On sait que parfois, surtout pour un attaquant, la carrière d’un joueur dépend aussi des desiderata et des convictions de l’entraîneur. Visiblement, Tudor n’apprécie pas Kolo Muani. Le fait qu’il ait été remplaçant et qu’il en soit pas rentré en jeu, c’est effectivement un problème », indique-t-il sur sa chaine Youtube , Pierrot le Foot.

« Il trouvera un club en Premier League »

Et Ménès évoque donc un point de chute surprise pour le joueur du PSG : « Après, je ne me fais pas de souci pour Kolo Muani, il trouvera un club de Premier League très facilement la saison prochaine. Mais c’est vrai que le gars joue de malchance », estime l’ancien consultant de Canal +.