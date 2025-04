Greenwood : Le départ de l’OM est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur à l’OM, Mason Greenwood peine à retrouver son meilleur niveau et se retrouve sous le feu des critiques. Un état de forme qui semble remettre en question son avenir au sein du club phocéen, et Pierre Ménès annonce même déjà un départ probable de Greenwood en fin de saison.

Et si Mason Greenwood (23 ans) connaissait le même sort qu’Elye Wahi et quittait l’OM dès la fin de saison, quelques mois seulement après son recrutement ? L’ancien attaquant de Manchester United fait l’objet de nombreuses critiques depuis plusieurs semaines en raison de son niveau de jeu et de son manque d’investissement à l’OM.

« Une vraie possibilité qu’il parte »

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès annonce même un départ dès l’été prochain pour Mason Greenwood : « C’est extrêmement étonnant et assez inexplicable. Physiquement, il est complètement creux, et il n’a l’air absolument pas concerné par ce qu’il se passe. Et j’ai peur : il y a une vraie possibilité pour qu’il reparte à la fin de la saison. Ce qui fait que les deux grosses recrues offensives du mercato d’été, c’était Wahi et Greenwood, et qu’il auront fait cinq mois et une saison ».

« C’est préjudiciable au club »

« C’est cette instabilité chronique de l’OM qui est problématique parce que tu ne peux pas sans cesse repartir de zéro avec ton effectif, c’est totalement préjudiciable au club », constate Pierre Ménès.