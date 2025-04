«A poil dans le jacuzzi», la scène folle à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir joué à l’OM, Jean-Pierre Papin est revenu au sein du club phocéen, intégrant ainsi l’organigramme. D’abord conseiller du président Pablo Longoria, l'ancien Ballon d’Or est par la suite devenu entraîneur de la réserve du club phocéen. Mais voilà que Papin serait loin d’être le plus irréprochable à l’OM, ce qui aurait donné des scènes complètement folles.

Ce mardi, sur Youtube, Romain Molina a sorti une vidéo pour y raconter certaines affaires de l’OM et rapporter de nombreux problèmes. Le cas Jean-Pierre Papin a notamment été évoqué. Ancien conseiller président de Pablo Longoria et aujourd’hui entraîneur de la réserve du club phocéen, il n’aurait pas le meilleur des comportements en coulisses. De quoi entacher la légende de Papin ?

« Faire les entraînements parfois où tu t’assois sur ta glacière en jouant à ton téléphone »

« Beaucoup de respect pour le joueur Jean-Pierre Papin. A l’époque, j’avais fait une vidéo sur Chartres, le club où il était. Ça tournait au tragi-comique. C’est-à-dire le gros contrat, les chiens sur le terrain d’entraînement et c’était très relaxe. J’ai du respect pour Papin, mais tu ne peux pas faire les entraînements parfois où tu t’assois sur ta glacière en jouant à ton téléphone », a d’abord révélé Romain Molina de Jean-Pierre Papin. Mais ce n’est pas tout…

« Tu ne peux pas aller à poil dans le jacuzzi avec des pros »

En effet, à propos de l’ancien Ballon d’Or, d’autres folles révélations ont été apportées par le journaliste. « Quand il prend la parole, il a l’avantage, c’est Papin, je comprends. Mais à un moment donné il y a des règles. Si on te dit que tu ne peux pas aller chez les pros, tu ne peux pas aller à poil dans le jacuzzi avec des pros, les mecs se disent « qu’est-ce qu’il se passe ? ». Tu ne peux pas venir avec un maillot d’une autre équipe alors qu’on interdit aux jeunes d’avoir un certain type de maillot, c’était le maillot de Montpellier, mais bon il parait que c’est pas grave c’était un maillot Coupe de France. Tu ne peux pas lors du déplacement à Lens, tu as rendez-vous à 8h45, toi tu arrives à 9h15, ils ont failli louper le train. Il y a plein de choses comme ça. Tu ne peux pas dire il y a un rendez-vous médical pour telle personne de ma famille alors qu’en réalité, tu es en train de boire du champagne en loge et en plus tu factures ta prestation avec ta société d’image. Beaucoup de respect pour tout, mais il y a une exigence à avoir », a-t-on ainsi appris de la part de Romain Molina.