Antoine Dupont, c’est la fin : Le nouveau défi annoncé !

S’il peut compter sur le retour de ses internationaux, le Stade Toulousain devra en revanche finir la saison sans Antoine Dupont, gravement blessé au genou avec le XV de France. Une absence qui n’est clairement pas anodine, mais Thibaud Flament estime que les Rouge et Noir ont de quoi la surmonter et a salué la montée en puissance de son remplaçant, Paul Graou.

La semaine dernière, le Stade Toulousain a enregistré le retour de ses internationaux et notamment ceux vainqueurs du Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Tous, sauf un, Antoine Dupont, gravement blessé au genou le 8 mars dernier contre l’Irlande et dont l’absence est estimée entre six et huit mois. L’indisponibilité de leur capitaine n’a pas altéré les ambitions des Toulousains pour autant.

« Je pense qu’on a de la profondeur et les outils en interne pour y faire face »

« Dans une saison, il y a toujours un lot de blessures, de mecs qui sortent du groupe à des moments clés. Forcément, là, on ne peut pas dire que c’est anodin. Toto, c’est Toto. Mais d’autres sont là à son poste. Ça fait partie du rythme de nos saisons. Mais il est vrai que Toto, c’est un incroyable demi de mêlée, c’est notre capitaine. Ça a peut-être un peu plus d’impact, mais je pense qu’on a de la profondeur et les outils en interne pour y faire face. Les doublons ont encore montré qu’on peut composer sans certains joueurs. On a les armes pour y croire cette année », a confié Thibaud Flament, dans un entretien accordé au Midi Olympique.

« Paul pèse de plus en plus, il fait des choix qui sont très pertinents »

Contre Pau samedi dernier (55-10), c’est Paul Graou qui a compensé l’absence d’Antoine Dupont, avant d’être remplacé à la 69e minute par Ange Capuozzo, arrière ou ailier de formation. « Rassurant de voir Paul Graou prendre de l’ampleur ? Totalement. Paul pèse de plus en plus, il fait des choix qui sont très pertinents. Il faut qu’on compte là-dessus. Et on a aussi d’autres leaders dans l’équipe, qui prennent le relais sur tous ces aspects-là. On doit composer et faire avec », a ajouté Thibaud Flament.