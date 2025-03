PSG - Al-Khelaïfi : La clef USB qui contient une bombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est ce jeudi soir que France 2 va diffuser son émission Complément d’Enquête consacrée au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Dernièrement, on avait notamment pu voir un extrait qui avait fait énormément de bruit. En effet, celui-ci était un passage d’une visioconférence entre les présidents de Ligue 1. Réalisateur de ce documentaire, Fabien Touati s’est souvenu du jour où il a mis la main sur cette vidéo.

Le Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi est très attendu et on avait pu avoir un avant-goût de celui-ci récemment. En effet, un extrait de l’émission de France 2 avait été diffusé et c’est ainsi qu’on avait pu assister à une visioconférence entre les présidents de Ligue 1. C’était alors très tendu entre le président du PSG et John Textor notamment. Cette vidéo a ainsi eu l’effet d’une bombe et tout est parti de la réception d’une clef USB.

« On me dit : quelque chose pourrait peut-être t’intéresser »

Fabien Touati a réalisé ce Complément d’Enquête sur Nasser Al-Khelaïfi. Et pour L’Equipe, celui-ci a évoqué le moment où il a reçu cette bombe sur le président du PSG. « J'échangeais depuis plusieurs mois avec des dirigeants de la Ligue et de clubs de L1. À la fin d'un rendez-vous, en novembre dernier, on me dit : quelque chose pourrait peut-être t'intéresser. On me donne une clef USB et en rentrant à Paris, dans le train, je regarde la vidéo et j’hallucine », a-t-il tout d’abord raconté.

« Une archive qui fait tout péter »

« On n'avait jamais eu l'occasion d'entendre Nasser péter les plombs, ni les autres non plus d'ailleurs. J'avais en main un "smoking gun ", une archive qui fait tout péter. J'avais d'ailleurs peur qu'elle fuite puisqu'il restait plusieurs mois avant la diffusion », a poursuivi Fabien Touati.