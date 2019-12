Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une intervention salvatrice de Matuidi dans un dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 18 décembre 2019 à 1h15 par A.M.

Alors que Leonardo souhaite aller piocher du côté de la Juventus, Blaise Matuidi pourrait bien intervenir en faveur du PSG dans le dossier Emre Can.

« Peut-être qu'on aura besoin d'un peu de centimètres. Mais il y a Tanguy Kouassi qui arrive même s'il est jeune ». Leonardo ne l'a pas caché, bien que le mercato d'hiver s'annonce calme, l'arrivée d'un milieu de terrain apportant quelques centimètres ne serait pas pour lui déplaire. Dans cette optique, le PSG pourrait donc se mettre en quête de ce profil de joueurs durant le mois de janvier, et le nom d'Emre Can revient avec insistance depuis plusieurs semaines, l'international allemand n'entrant pas totalement dans les plans de Maurizio Sarri à la Juventus.

Can convaincu par Matuidi ?