280 000€ : Le suicide de l’OM !

L'OM s'enfonce dans la crise après une nouvelle défaite face à Reims, exposant encore des failles défensives, surtout après la sortie de Balerdi. Pierre Ménès a dénoncé la gestion du club en évoquant le cas Chancel Mbemba. Le Congolais est mis à l'écart depuis un moment maintenant et cela malgré un salaire important payé par l'OM.

Ce samedi encore, et comme depuis le début de la saison, l’OM a montré énormément de fragilité défensive, d’autant plus après la sortie de Leonardo Balerdi, victime d’une blessure à la 35e minute de jeu. Une situation qui interroge encore plus sur l’affaire Chancel Mbemba pour Pierre Ménès.

Le coup de gueule de Ménès

«Et derrière, quand Balerdi sort, c’est la foire du trône absolue », explique dans un premier temps le journaliste à propos de l’OM. «Et je rappelle, à toutes fins utiles, que l’OM envoie 280 000€ par mois à Mbemba pour rien foutre. Ce qui me semble un peu suicidaire vu la situation du club, même si ce n’est pas à 7 journées de la fin que Mbemba va pouvoir apporter quoi que ce soit à cette équipe. Je ne suis même pas persuadé qu’il en ait envie » termine Pierre Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot Le Foot.

Mbemba et l'OM, c'est bientôt fini

Mis sur le banc depuis le début de la saison avec l’OM, Chancel Mbemba ferait sûrement du bien à cette défense marseillaise, selon l’ancien du Canal Football Club. En fin de contrat en juin prochain, l’international congolais sera enfin libéré de l’OM après cette saison compliquée.