Kylian Mbappé, le nouveau scandale !

Pierrick Levallet

Grâce à sa victoire contre Leganés ce samedi (3-2), le Real Madrid continue d’y croire dans la course au titre. Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, a notamment égalé Cristiano Ronaldo (33 buts lors de sa première saison). Mais les deux nouvelles réalisations de l’attaquant de 26 ans ont provoqué un véritable scandale en Espagne.

Kylian Mbappé s’est de nouveau illustré ce samedi soir contre Leganés. Auteur d’un doublé qui a offert la victoire au Real Madrid (3-2), l’attaquant de 26 ans a égalé la performance d’un certain Cristiano Ronaldo (33 buts lors de sa première saison). Mais les deux réalisations de l’ancien du PSG font jaser en Espagne.

Le doublé de Mbappé fait scandale en Espagne

« Le penalty ? Je ne pense pas qu’il existe. Güler s'écroule dans la surface de réparation en disputant le ballon à Oscar. Il n'y a pas d'action punissable qui puisse être considérée comme un penalty » a notamment expliqué Alfonso Pérez Burrull, ancien arbitre, pour Radio Marca. Leganés, dans son compte-rendu du match, a évoqué une « faute inexistante » de Renato Tapia sur Rodrygo qui a offert le coup-franc et la victoire au Real Madrid.

«Les joueurs sont très fâchés»

« En plus de ça on nous vole aussi une heure » a aussi ironisé Leganés sur son compte X, en référence au changement d’heure. Dans le vestiaire des Pepineros, on a d’ailleurs été indigné après la partie. « Les joueurs sont très fâchés, nous avons vu les actions, ils sont indignés. Nous sommes très agacés. [...] Je l’ai déjà dit, les gros clubs n’ont pas le droit de se plaindre. J’ai confiance envers les arbitres, mais on n’a pas eu de chance » a lancé l’entraîneur Borja Giménez. La presse catalane, qui a vu le Real Madrid revenir à égalité avec le FC Barcelone avant le match contre Gérone ce dimanche, crie également au scandale.