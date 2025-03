Mbappé, la nouvelle histoire d’amour !

Pierrick Levallet

Si jusque-là, Kylian Mbappé a eu des hauts et des bas avec le Real Madrid, l’international français a toutefois apporté satisfaction à son équipe contre Leganés. Auteur d’un doublé, l’attaquant de 26 ans a offert la victoire aux Merengue (3-2). Au sein de la Casa Blanca, tout le monde est tombé sous le charme de l’ancien du PSG.

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses rêves les plus chers. Mais ses débuts dans la capitale espagnole étaient mitigés. L’international français a mis un peu de temps pour s’adapter à son nouvel environnement, ce qui lui a valu quelques critiques. Mbappé avait alors repris du poil de la bête en janvier 2025, avant d’avoir une chute de confiance entre fin février et mi-mars.

Le Real Madrid est tombé sous le charme de Mbappé

Mais ce samedi, Kylian Mbappé a montré pourquoi il a été recruté. Comme le rapporte AS, l’attaquant de 26 ans marque enfin des buts importants, à l’image de son doublé contre Leganés qui a offert la victoire au Real Madrid (3-2). Le Français arrive désormais à sortir son équipe de situations difficiles, même si cela a pris plus de temps que prévu. Au sein de la Casa Blanca, on ne manque pas d’applaudir. Les supporters, eux, sont tombés sous le charme de Kylian Mbappé.

Mbappé encore attendu au tournant ?

Reste maintenant à voir si le champion du monde 2018 maintiendra ce niveau de forme longtemps. Le Real Madrid compte inévitablement sur lui dans les grands rendez-vous, comme le déplacement sur la pelouse d’Arsenal le 8 avril prochain en Ligue des champions. À Kylian Mbappé de répondre présent désormais.