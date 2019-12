Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Excellente nouvelle pour Rabiot !

Publié le 18 décembre 2019 à 1h00 par A.C.

Peu utilisé ces dernières semaines à la Juventus, Adrien Rabiot devrait voir sa situation changer.

On ne peut pas vraiment dire que c'est la folie pour Adrien Rabiot, en Italie. Depuis son arrivée à la Juventus, l'ancien du Paris Saint-Germain rencontre des grosses difficultés. A en croire les médias transalpins il ne se serait pas encore acclimaté au vestiaire de la Juve et, avec un caractère introverti, peinerait à s'affirmer. Pas épargné par les pépins physiques, il a donc peu joué sous la houlette de Maurizio Sarri et certains ont même évoqué un départ dès cet hiver pour le joueur formé au PSG.

« Rabiot est un joueur qui progresse, il a retrouvé ses sensations et a besoin de jouer »