Mercato - Juventus : L’aveu de Matuidi sur les dessous de l’arrivée d’Adrien Rabiot

Publié le 17 décembre 2019 à 13h00 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot a rebondi à la Juventus. Un mouvement sur lequel est revenu Blaise Matuidi.

Mis au placard par le PSG en décembre 2018, Adrien Rabiot a dû prendre son mal en patience avant de retrouver le sourire. L’international français a ainsi dû attendre la fin de son contrat en juin pour relancer sa carrière. Et c’est du côté de la Juventus que le milieu de terrain de 24 ans a décidé de poser ses valises. Dans le Piémont, Rabiot a notamment retrouvé Blaise Mautidi, son ancien coéquipier au PSG. Et les deux joueurs n’ont pas manqué de discuter de cela…

« On en avait déjà parlé… »