PSG : La réponse de Luis Enrique sur ce dossier XXL du mercato

Ce mardi soir, le PSG affronte le Bayern Munich en Ligue des Champions. Face à lui, le club de la capitale aura donc notamment un certain Joshua Kimmich, un joueur qui aurait pu être côté parisien pour cette rencontre. En effet, au cours des derniers mois, il a été question d’un intérêt du PSG pour l’international allemand. Un dossier sur lequel a été interrogé Luis Enrique.

Lors du dernier mercato estival, renforcer le milieu de terrain était l’une des priorités du PSG. Pour répondre à ses besoins, le club de la capitale n’a pas hésité à débourser 70M€ pour s’offrir les services de Joao Neves. Mais en parallèle, d’autres pistes auraient été étudiées. Il a ainsi été expliqué durant l’été que le PSG s’était notamment intéressé à Joshua Kimmich. Si l’Allemand est toujours au Bayern Munich, un départ de l’Allemand était évoqué alors qu’il entrait dans sa dernière année de contrat.

Même le Bayern Munich avait d’ailleurs confirmé cet intérêt du PSG pour Joshua Kimmich. En effet, après la clôture du marché des transferts, Max Eberl, directeur sportif du club bavarois, assurait : « Le PSG était très intéressé par lui. Il a également eu des échanges avec le PSG, ce qui est tout à fait légitime sur le marché du football. Nous avons eu des discussions avec lui et nous lui avons dit : 'Écoute, Josh, on verra ça avec toi'. Thomas [Müller] et Manu [Neuer] finiront un jour leur carrière. C'est prévisible, que ce soit l'été prochain ou celui d’après ».

Plutôt donc que de l’avoir dans ses rangs ce mardi, le PSG sera face à Joshua Kimmich et le Bayern Munich. A la veille de cette rencontre, Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé par la presse allemande sur cet intérêt du club de la capitale pour le milieu de terrain. L’entraîneur du PSG n’a toutefois pas souhaité s’exprimer sur Kimmich, se contentant de répondre : « Je ne fais aucun commentaire sur les joueurs qui ne sont pas dans notre effectif ».