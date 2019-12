Foot - Juventus

Juventus - Malaise : Un problème avec Adrien Rabiot ? La réponse de Blaise Matuidi

Publié le 17 décembre 2019 à 15h00 par T.M.

A l’intersaison, Blaise Matuidi a retrouvé à la Juventus Adrien Rabiot, qui aurait été l’une des raisons de son départ du PSG. De quoi créer un problème entre les deux ?

Après le PSG, voilà que Blaise Matuidi et Adrien Rabiot se retrouvent à nouveau en concurrence à la Juventus. Et depuis le début de la saison, c’est bien le champion du monde qui a les faveurs de Maurizio Sarri, quand le joueur de 24 ans connait lui plus de difficultés pour avoir du temps de jeu. Néanmoins, entre les deux, il pourrait y avoir un certain passif puisque Matuidi a été sacrifié par le PSG au profit de Rabiot. Mais l’ancien de l’ASSE l’assure, il n’y a aucun problème…

« Je vois un bon garçon »