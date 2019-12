Foot - Juventus

Juventus - Polémique : Le coup de gueule du clan Cristiano Ronaldo sur le Ballon d'Or !

Publié le 17 décembre 2019 à 7h30 par La rédaction

3ème au dernier Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo n'a plus goûté au précieux sésame depuis 2017. Son agent Jorge Mendes a estimé que le Portugais méritait de gagner en 2019.

La bonne première saison de Cristiano Ronaldo à la Juve n'a pas suffi au Portugais pour remporter son 6ème Ballon d'Or. Pourtant décisif aux bons moments, Cristiano Ronaldo a subi la prématurée élimination en quart de finale de Ligue des Champions de la Juventus. Et cela a sans doute pu jouer en défaveur de Ronaldo dans le classement du Ballon d'Or. Un fait que regrette Jorge Mendes, son agent.

« Cristiano méritait de gagner le Ballon d'Or »