Le PSG a éjecté «l’un des meilleurs du monde» ?

Pur produit issu du centre de formation du PSG, Mike Maignan avait été poussé vers la sortie en 2015 alors qu’il n’entrait pas du tout dans les plans de la direction. Depuis, le titi a bien grandi puisqu’il s’est installé en tant que titulaire indiscutable de l’équipe de France, et Aurélien Tchouaméni le considère d’ailleurs comme une référence mondiale à son poste.

Certains l’ignorent peut-être étant donné qu’il a quitté le PSG il y a maintenant près de dix ans, mais Mike Maignan (29 ans) avait été formé au sein du club francilien. Barré à l’époque par de solides concurrents tels que Kevin Trapp, Salvatore Sirigu et Alphonse Areola, il avait signé au LOSC où il explosait au plus haut niveau avant de rallier le Milan AC en 2021. Et le PSG paraît déjà loin pour Maignan…

« Un des meilleurs du monde »

Dimanche soir, le gardien de l’équipe de France a largement contribué à la qualification des Bleus face à la Croatie en Ligue des Nations en ayant été impérial durant la séance de tirs au but, et Aurélien Tchouaméni lui a rendu hommage en zone mixte après la rencontre : « C'est un des meilleurs gardiens du monde, c'est un plus pour nous sur les tirs au but. Il dégage quelque chose qui fait que c'est encore plus difficile pour le tireur », a-t-il confié au sujet de Maignan.

« Un duel psychologique »

De son côté, au micro de TF1, l’ancien joueur du PSG a évoqué sa réussite dans cet exercice des tirs au but : « C'est un duel psychologique. On arrive à la fin d'un match où les joueurs ont beaucoup couru, la lucidité n'est pas trop là. C'est important de prendre beaucoup de place dans le but et d'essayer de dominer. Les tireurs ont un but grand. Nous, on doit prendre tous les outils qu'on a », indique Maignan.