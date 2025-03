Mbappé, la fin est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a fait polémique en ratant les deux précédents rassemblements de l’équipe de France, en octobre et novembre dernier, ce qui avait jeté un froid sur sa relation avec Didier Deschamps. Mais le sélectionneur des Bleus a officiellement annoncé la fin de cette brouille avec Mbappé dimanche soir avec la qualification contre la Croatie en Ligue des Nations.

L’équipe de France a validé dimanche soir son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Nations après avoir éliminé la Croatie au terme d’une double confrontation à suspense (2-0 et qualification aux tirs au but). Kylian Mbappé a donc effectué son grand retour en sélection à l’occasion de ce rassemblement de mars, lui qui avait raté les deux précédents en octobre et novembre pour des raisons encore assez floues. Et ce sujet est donc logiquement revenu sur le devant de la scène ces derniers jours.

« Un formidable leader »

Interrogé en conférence de presse dimanche soir après la qualification de l’équipe de France, Didier Deschamps a fait une grande annonce qui met fin à toute cette polémique Mbappé de l’hiver dernier : « Il est rayonnant, Kylian a été un formidable leader depuis le début de semaine, avec des prises de parole très justes sur le terrain et en dehors, beaucoup d'enthousiasme et de volonté, et il a été le leader pour préparer ce match aussi », lâche le sélectionneur des Bleus.

« On ne va pas revenir dessus »

« Il a eu une période difficile, on va pas revenir dessus mais il a très bien pris le relais de Lloris et Varane après la Coupe du monde 2022. C'est un grand joueur et ça a été un formidable leader et capitaine sur ce rassemblement », poursuit Deschamps. C’est donc officiellement la fin du malaise Mbappé avec le sélectionneur de l’équipe de France.