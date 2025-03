Daniel Riolo : La révélation sur ses nuits avec Géraldine Maillet

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Intervenant dans l’émission "Estelle Midi" en plus de ses apparitions quotidiennes dans "L’After Foot", Daniel Riolo s’est livré ce lundi sur son improbable rituel nocturne. Celui qui partage sa vie avec l’ancienne mannequin devenue notamment romancière Géraldine Maillet a révélé sa minutie concernant les oreillers qu’il utilisait chaque nuit.

Depuis presque vingt années, Daniel Riolo s’est imposé comme la grande gueule du football sur RMC grâce à ses interventions quotidiennes dans "l’After Foot". En dehors des plateaux, le célèbre journaliste partage sa vie avec Géraldine Maillet, que le grand public connaît pour sa présence dans l’émission "Touche pas à mon poste" avec Cyril Hanouna. C’est d’ailleurs au cours d’une émission de "l’After Foot" que le couple s’est rencontré, en 2013.

Le rituel de Daniel Riolo chaque nuit

En plus de participer à l’After Foot, Daniel Riolo apparaît également dans l’émission de la mi-journée de RMC et RMC Story, "Estelle Midi", dans laquelle l’éditorialiste est invité à réagir sur des faits de société ou bien des sujets plus légers, comme ce fut le cas ce lundi. Interrogé sur sa préférence entre dormir sur un oreiller carré ou bien rectangulaire la nuit, Daniel Riolo a pris le sujet au sérieux. « Il est dur ce "Tu préfères ?" car je fais les deux. Je mets le rectangulaire, et par-dessus le carré » a indiqué le journaliste.

« Je ne peux pas faire un choix... »

« Moi je dors avec ce que j’appelle deux coussins, a poursuivi Daniel Riolo. Je ne peux pas faire un choix, et je ne peux pas mettre deux carrés l’un sur l’autre, car ça ne colle pas. J’aime ce format-là. Si je bouge et tout, ma tête ne va pas bien, non ça ne va pas. J’ai étudié ».