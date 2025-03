PSG : Nouveau club pour Doué, c’est officiel !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désiré Doué a officiellement honoré sa toute première sélection avec l’équipe de France dimanche soir face à la Croatie, en quart de finale retour de la Ligue des Nations. Une belle récompense pour le jeune crack du PSG qui monte en puissance depuis plusieurs semaines, et Pierre Ménès évoqué cette arrivée au « club France » pour Doué.

Recruté par le PSG en provenance du Stade Rennais pour 50M€ l’été dernier, Désiré Doué (19 ans) avait connu des débuts hésitants dans la capitale, mais est en train de clairement monter en puissance depuis le début de l’année 2025. Le jeune crack fait désormais partie des éléments offensifs forts de Luis Enrique au PSG, et c’est donc fort logiquement qu’il a été appelé par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l’équipe de France.

Grande première pour Doué avec les Bleus

Désiré Doué a honoré dimanche soir sa première sélection avec les Bleus face à la Croatie, en quart de finale retour de la Ligue des Nations (victoire 2-0 et qualification aux tirs au but). Dans une vidéo debrief sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque cette grande première pour le milieu offensif du PSG : « J’en ai lu des conneries avant ce match, ‘un gamin de 19 ans qu’on envoie au suicide’. On a vu toutes les qualités qu’il a, le culot, les prises de balle... Il en fait parfois un peu trop, mais c’est son style. C’est quand même quelqu’un qui est là pour tenter le coup dur », estime Ménès.

« Il fait partie de ce club France »

Et il poursuit sur le sang-froid de Doué pour sa première sélection en équipe de France, dans la lignée de ce qu’il montre actuellement avec le PSG : « Et comme à Liverpool, il a marqué son peno avec une aisance étonnante pour un gamin de 19 ans. Lui aussi fait maintenant partie de ce club France, et on espère le revoir très vite avec un peu plus de responsabilités dans les matchs qui viennent », poursuit Pierre Ménès.