Danse avec les stars : «De la m*rde», Adil Rami balance cash

Adil Rami, au casting de la 14e saison de "Danse avec les stars" chaque vendredi soir, clarifie les rumeurs sur sa relation avec sa partenaire Ana Riera. Malgré les spéculations, l’ancien joueur de l’OM dément d’éventuelles tensions avec la danseuse, qui avait également mis en avant leur complicité malgré quelques chamailleries.

Au casting de cette 14e saison de "Danse avec les stars", Adil Rami a été associé à Ana Riera pour l’émission de TF1, un binôme qui a déjà convaincu les téléspectateurs et le jury, décernant notamment le premier 10/10 de la saison. L’entente semble au rendez-vous entre les deux, mais cela n’empêche les rumeurs de circuler sur le sujet. Adil Rami a tenu à rétablir la vérité.

« Avec Ana, ça se passe très très bien »

« Ils disent que de la merde, a affirmé Adil Rami sur Twitch, rapporté par Voici. Ils disent qu’Ana et moi on s’entend pas, par exemple. Avec Ana, ça se passe très très bien, surtout moi, je m’embrouille pas. Je m’embrouille jamais, c’est elle la boss, c’est elle qui doit m’apprendre et qui doit me diriger et moi je respecte. »

« On a tous les deux de gros caractères, donc parfois on se chamaille comme des frères et sœurs »

La semaine dernière, Ana Riera évoquait également son excellente relation avec l’ancien joueur de l’OM, sans nier quelques discussions agitées. « Notre duo marche bien, ça se voit qu’on aime danser ensemble. Je prends beaucoup de plaisir à le faire avec Adil, expliquait la danseuse, interrogée par Le Parisien. On a tous les deux de gros caractères, donc parfois on se chamaille comme des frères et sœurs, mais on s’aime beaucoup, on a une belle complicité. On vient chacun du sud, on a une façon de parler beaucoup plus cash. J’ai un peu l’impression d’être avec ma famille quand je suis avec Adil. Je le comprends facilement car il est très perfectionniste, comme moi ».