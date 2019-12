Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un buteur de Zidane proche de la sortie ?

Publié le 20 décembre 2019 à 17h00 par La rédaction

Alors qu’il en rentre pas dans les plans de Zinédine Zidane, Mariano Diaz pourrait rejoindre l’AS Roma lors du prochain mercato hivernal.

Après un passage réussi à l’OL, Mariano Diaz espérait enfin s’imposer au sein du club de ses débuts, le Real Madrid. Mais le rêve semble tourner au cauchemar pour l’attaquant. Le joueur de 26 ans n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu cette saison et ne fait pas partie des plans de Zinédine Zidane. Une situation qui pousse Mariano Diaz à envisager un départ lors du prochain mercato hivernal. Alors que Tuttosport annonçait ce jeudi que le Milan AC lorgnerait sur l’attaquant du Real Madrid, l’AS Roma serait également prêt à avancer ses pions.

Mariano Diaz vers l’AS Roma ?