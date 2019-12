Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rôle central de Tuchel pour ce dossier de Leonardo ?

Publié le 19 décembre 2019 à 7h15 par A.C.

Thomas Tuchel pourrait être concerné par un dossier hivernal de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Après Allan ou Sandro Tonali, c'est la piste menant à Emre Can qui prend de l'ampleur du côté du Paris Saint-Germain. Le milieu est en effet au centre d'un échange avec Leandro Paredes, que Leonardo voudrait envoyer à la Juventus. D'autres clubs comme le Borussia Dortmund et la Fiorentina s'intéresseraient à l'international allemand, mais le PSG aurait un as dans la manche.

Emre Can séduit par Thomas Tuchel