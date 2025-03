OM : Son transfert est annoncé, c'est le choc !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après deux saisons à l'OM, Jordan Veretout a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Une décision à laquelle il ne s'attendait pas. Malgré la surprise et le choc, le milieu de terrain a vite rebondi, acceptant la proposition de l'OL. Ce lundi, l'international français est revenu sur son été agité.

Jordan Veretout n’imaginait pas quitter l’OM l’été dernier. Pourtant, le couperet est tombé après l’arrivée sur le banc de Roberto de Zerbi, qui ne comptait, visiblement, pas sur lui. Lors d’un entretien accordé à Ludovic Giuly, le joueur de l’OL est revenu sur cette décision pour le moins inattendue.

Veretout raconte son départ de l'OM

« Ça s’est fait au dernier moment. C’était un mercato compliqué pour moi. Je pensais avoir fait deux bonnes saisons à l’OM où j’ai vraiment tout donné et je n’ai jamais triché. Quand on m’appelle pour me dire que je suis hors projet, je suis un peu choqué. Je n’avais pas l’intention de partir. Mais quand ça t’arrive, il faut vite rebondir » a lâché Veretout.

L'OL à la rescousse

Et c’est à Lyon que le joueur a relancé sa carrière. « L’OL est arrivé en fin de mercato. Ça a été très vite, le coach m’a appelé et il m’a conforté dans mon choix » a confié Veretout à Free Foot.