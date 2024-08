Mercato - OM : Riolo réclame le retour de Jordan Veretout

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé plutôt vers un départ en fin de saison dernière, Geoffrey Kondogbia semble finalement parti pour rester à l’OM. L’international centrafricain était titulaire dimanche, lors du match face au Stade de Reims (2-2), ce qu’a du mal à comprendre Daniel Riolo, qui préférerait que Jordan Veretout soit réintégré au groupe.

Suspendu le week-end dernier pour le déplacement à Brest (1-5), Geoffrey Kondogbia a retrouvé une place de titulaire dimanche, lors de la réception du Stade de Reims (2-2). Le milieu de terrain âgé de 31 ans, auteur d’une première saison décevante à Marseille, semble désormais entrer dans les plans de Roberto De Zerbi, bien qu’il faisait partie des joueurs annoncés sur le départ il y a quelques semaines.

« Il y a deux joueurs qui a priori s’il y a des offres peuvent partir »

« Il y a deux joueurs qui a priori s’il y a des offres peuvent partir », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, évoquant d’abord le cas d’Amine Harit. « C’est Amine Harit, qui a l’air de vouloir tellement rester qu’il se défonce sur le terrain et qui veut donner une bonne impression. Il est positionné à un poste important, derrière l’attaquant, ce qui lui convient parfaitement lui qui est une sorte de 10. Il va falloir se décider si on continue ou pas avec lui et dans ce cas là, ça devient quasiment un leader dans cette équipe. »

« Je ne vois pas dans ce double pivot ce que Veretout a de moins que Kondogbia »

En ce qui concerne Geoffrey Kondogbia, Daniel Riolo ne comprend pas pourquoi il est préféré à Jordan Veretout, écarté du groupe et invité à trouver une porte de sortie : « Et l’autre joueur, c’est Kondogbia. Il a dit je n’ai pas fait une bonne année, gardez moi, j’ai envie de continuer, machin. Moi je l’ai trouvé moyen ce soir. A côté d’Hojbjerg, si tu gardes Kondogbia, je ne vois pas dans ce double pivot ce que Veretout a de moins que Kondogbia. Rongier, j’espère il va vite revenir. Rongier dans un double pivot, l’OM va se régaler. Moi Kondogbia, je ne suis pas convaincu, je ne vois pas ce qu’il apporte. Veretout, qui est tricard, qui est dans le loft où on lui dit dégage on ne veut plus, mais qu’est-ce qu’il a moins que Kondogbia ? »