Mercato - OM : Roberto De Zerbi retourne sa veste pour ce transfert

Longtemps écarté des plans de Roberto De Zerbi, Geoffrey Kondogbia a finalement convaincu son nouvel entraîneur à l’OM. Par sa motivation et son engagement, le milieu de terrain a ainsi réussi à faire changer d’avis le technicien italien qui ne réclame plus le transfert de l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.

En arrivant à l'OM, Roberto De Zerbi a très rapidement dressé une liste de joueurs qu'il souhaitait recruter, mais également de joueurs sur lesquels il ne comptait plus. Ce fut le cas de Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Veretout ou encore Pau Lopez. Mais également de Geoffrey Kondogbia. Toutefois, ce dernier a réussi à inverser la tendance que l'explique Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC.

Kondogbia a convaincu De Zerbi

« Il est allé voir Roberto De Zerbi et il a tenu un discours qui a plu à l’entraîneur et aux dirigeants. Il leur a dit: "je n'ai pas été bon la saison passée, je vais me mettre au boulot". Si il y a une offre qui vous convient et qui me conviens je pars. Pour le moment je bosse à 100% », assure le journaliste au micro de RMC.

«De Zerbi a redécouvert un joueur»

Finalement, Roberto De Zerbi a été convaincu par l’implication de Geoffrey Kondogbia qu’il a décidé de conserver alors que son départ était annoncé. « Il a amené un profil box to box qui plaît à De Zerbi. Il a redécouvert un joueur », ajoute Florent Germain.