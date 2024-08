Mercato - Real Madrid : Encore au PSG, Mbappé a refusé une offre XXL

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Kylian Mbappé a décidé de donner un nouveau tournant à sa carrière. Après 7 saisons au PSG, le capitaine de l'équipe de France s'est engagé avec le Real Madrid. Mbappé a ainsi réalisé là son rêve, ce qui l'a notamment amené à refuser d'autres offres. L'Arabie Saoudite lui avait notamment visiblement déroulé le tapis rouge...

L'été dernier, de nombreuses stars avaient rejoint Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, à l'instar de Karim Benzema ou Neymar. Prêts à lâcher des sommes folles, les Saoudiens s'étaient même intéressés à Kylian Mbappé quand le PSG l'avait placé dans le loft. Si cela n'avait alors pas abouti, cela n'aurait pas refroidi l'Arabie Saoudite, avec un retour à la charge quelques mois plus tard.

Les Saoudiens rêvaient de Mbappé

Suite au refus de Lionel Messi l'été dernier, l'Arabie Saoudite a fixé comme objectif de recruter 3 grands noms selon OK Diario : Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne et Vinicius Jr. En ce qui concerne le Français, le média ibérique fait savoir que des contacts avaient eu lieu en novembre dernier entre les Saoudiens et Fayza Lamari, mère de Mbappé, quand il était acté que le joueur du PSG ne prolongerait pas.

Il dit non pour le Real Madrid

Kylian Mbappé se dirigeant tout droit vers un départ libre du PSG, l'Arabie Saoudite a voulu sauter sur l'occasion. C'est une offre XXL qui aurait alors été envoyée au capitaine de l'équipe de France. OK Diario explique que Mbappé aurait écouté cette proposition avant de la refuser, n'ayant qu'une chose en tête : jouer pour le Real Madrid.