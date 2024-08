Le PSG tient déjà son premier transfert pour le mercato d'hiver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato estival ne soit pas encore terminé, le PSG a déjà un coup d'avance pour le mois de janvier. En effet, en Colombie il est annoncé que le milieu de terrain de Palmeiras Richard Rios aurait reçu une offre du club de la capitale qui prévoirait d'attendre le mercato d'hiver pour recruter l'international colombien, ce qui serait très bien vu par le club brésilien qui pourrait compter sur son joueur pour la phase à élimination directe de la Copa Libertadores.

Alors que le mercato estival entre dans son money time, le PSG doit encore trouver des renforts offensifs afin de compenser le départ de Kylian Mbappé et combler la blessure de Gonçalo Ramos, absent trois mois après sa blessure au Havre vendredi soir. Dans cette optique, le PSG est très actif en coulisses et semble notamment avoir accéléré dans les négociations avec Ademola Lookman. Cependant, cela n'empêche pas Luis Campos de poursuivre son travail de scouting en préparant l'avenir du PSG.

Richard Rios dans le viseur du PSG ?

Dans cette optique, le conseiller sportif du PSG préparerait déjà le transfert de Richard Rios. Selon les informations d'Antena 2, le club de la capitale aurait effectivement proposé 20M€, plus certains bonus en fonction des performances du joueur, à Palmeiras pour le transfert son milieu de terrain. Il faut dire que l'international colombien s'est révélé durant la Copa America lors de laquelle il a brillé avec la Cafeteros, atteignant la finale, perdue contre l'Argentine de Lionel Messi.

Un transfert prévu en 2025 ?

Et dans ce dossier, le PSG doit affronter la concurrence de plusieurs clubs, notamment en Serie A où l'AC Milan, la Fiorentina ou encore l'AS Roma seraient intéressés. Cependant, le club de la capitale possède un atout non négligeable pour convaincre Palmeiras. Et pour cause, Luis Campos aurait proposé d'attendre le mercato d'hiver pour recruter Richard Rios. Cela permettrait au club brésilien de pouvoir compter sur son milieu de terrain jusqu'à la fin de la saison qui s'achève en décembre en Amérique du Sud, et notamment la Copa Libertadores. La phase à élimination directe vient de débuter, et Palmeiras, demi-finaliste la saison dernière, affronte Botafogo en huitième de finale dans quelques jours. Et ce sera avec Richard Rios, pour lequel le PSG serait donc disposé à attendre quelques mois pour son transfert.