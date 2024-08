Mercato - PSG : Une offre de 20M€ est partie, le transfert est déjà bouclé ?

Thomas Bourseau

À l’instar de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo, Luis Campos prévoirait de faire affaire au sein du championnat brésilien, mais cette fois-ci pour y recruter un joueur colombien. Richard Rios, milieu de terrain de Palmeiras âgé de 24 ans serait la nouvelle lubie du conseiller football du PSG sur le marché des transferts. Il serait programmé pour prendre forme à la fin de l’année civile selon la presse colombienne.

Le Paris Saint-Germain, sous la houlette de Luis Campos, scrute le marché brésilien depuis quelque temps. Il n’y a juste à regarder le recrutement de Lucas Beraldo et de Gabriel Moscardo pendant le dernier mercato hivernal. Et en allant plus loin, le conseiller football du PSG s’était par le passé lancé sur les traces d’Endrick, d’Andrey Santos ou encore de Willian Estevão, sans succès puisqu’ils avaient respectivement rebondis au Real Madrid et à Chelsea pour les deux derniers cités.

Mercato : Une terrible nouvelle fait capoter un futur transfert du PSG https://t.co/7FzsTctLID pic.twitter.com/1wGNiEt7ey — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

Le PSG a décidé de proposer 20M€ à Palmeiras pour Richard Rios

Si l’on en croit les informations récoltées par Antena 2, média colombien, Luis Campos garderait à nouveau un oeil avisé sur le club de Palmeiras au Brésil. Et ce, pour une raison bien précise. Richard Rios (24 ans) aurait tapé dans l’oeil du conseiller football du Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain contractuellement lié à Palmeiras jusqu’en décembre 2026 pourrait plier bagage deux ans plus tôt. Le champion de France aurait pris la décision de dégainer une offre de 20M€ à Palmeiras pour son milieu de terrain.

Richard Rios, première recrue parisienne de 2025 ?

Antena 2 révèle en outre que comme pour Lucas Beraldo en janvier 2024 ou Lucas Moura en janvier 2013, il ne faudrait pas compter sur la venue de Richard Rios pendant un mercato estival, mais plutôt hivernal afin de coïncider avec la fin de saison au Brésil. Antena 2 affirme que l’arrivée de Rios au PSG serait programmée à la fin de l’année civile 2024 en marge du mercato d’hiver suivant.