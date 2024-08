Mercato : Le PSG fait le ménage, qui doit absolument partir ?

La rédaction

Depuis le début du mercato estival, le PSG a déjà vu plusieurs joueurs partir définitivement : Kylian et Ethan Mbappé, Sergio Rico, Alexandre Letellier ou encore Keylor Navas. Alors que le marché ferme ses portes le 30 aout à 23 heures, le club de la capitale compterait se séparer d'autres joueurs. Selon vous, qui doit absolument quitter le PSG ? A vos votes !

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de quitter Paris à l'issue de sa septième saison. Engagée jusqu'au 30 juin 2024 avec le club rouge et bleu, la star de 25 ans a migré vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real. Dans la même situation contractuelle que Kylian Mbappé, quatre autres joueurs sont partis pour 0€ : Ethan Mbappé, le frère du capitaine de l'équipe de France, Keylor Navas, Alexandre Letellier et Sergio Rico.

Mercato : Ce joueur du PSG a choisi sa prochaine destination https://t.co/I0cOPNAx0o pic.twitter.com/W3cyqiecWZ — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Le PSG veut dégraisser son effectif

Alors qu'ils n'ont pas prolongé, Ethan Mbappé, Sergio Rico, Alexandre Letellier et Keylor Navas ont quitté le PSG le 1er juillet. Toutefois, seul le frère de Kylian Mbappé a déjà retrouvé un club. En effet, Ethan Mbappé a signé librement et gratuitement au LOSC. En effet, le jeune milieu de terrain de 17 ans a paraphé un bail de trois saisons - soit jusqu'au 30 juin 2027 - avec les Dogues. De leur côté, Sergio Rico, Alexandre Letellier et Keylor Navas - tous trois gardien de but - sont libres de tout contrat actuellement.

Sept joueurs du PSG sur le départ ?

Alors que le mercato estival va fermer ses portes le 30 juin à 23 heures, le PSG aimerait se séparer d'autres joueurs d'ici-là. Des éléments sur lesquels Luis Enrique ne compterait pas pour la saison 2024-2025. D'abord, le PSG serait ouvert à l'idée de boucler le départ de Presnel Kimpembe et de Milan Skriniar. Ensuite, Manuel Ugarte se rapproche de Manchester United, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Enfin, Danilo Pereira, Juan Bernat, Nordi Mukiele et Carlos Soler seraient poussés vers la sortie par le PSG.

A votre avis, qui doit absolument quitter le PSG ? C'est le moment de voter !