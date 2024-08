Mercato : Un crack de Ligue 1 attend le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps intéressé par Rayan Cherki, le PSG serait récemment revenu à la charge pour le jeune milieu offensif lyonnais. Cependant, depuis plus de nouvelles au sujet de cette piste qui semble s'enliser. Et pourtant, le joueur sur lequel l'OL ne compte pas attendrait toujours un signe du PSG au point de mettre en stand by Crystal Palace et Fulham qui auraient manifesté leur intérêt pour Rayan Cherki.

Malgré l'arrivée de quatre nouveaux joueurs cet été à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, le mercato du PSG n'est pas encore terminé puisque des renforts offensifs sont attendus. La piste menant à Ademola Lookman prend de l'ampleur, mais le nom de Rayan Cherki circule également depuis plusieurs jours au point que cette piste ait été relancée en interne comme certains médias l'ont récemment avancé.

Cherki attend un signe du PSG !

D'ailleurs selon les informations de L'EQUIPE, ce ne serait pas pour déplaire au jeune Lyonnais. En effet, Fulham et Crystal Palace auraient manifesté leur intérêt pour Rayan Cherki qui ne semble pour le moment pas très emballé à l'idée de signer dans l'un des deux clubs de Premier League. Et pour cause, Le joueur formé à l'OL attendrait toujours un signe du PSG d'ici le 30 août. Il faut dire que le directeur sportif lyonnais David Friio a décidé que Rayan Cherki s'entraînerait en marge du groupe avec d'autres joueurs jugés indésirables tels que Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez et Amin Sarr.

Le PSG a d'autres plans

Cependant, un transfert au PSG ne semble pas être la tendance du moment. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, bien que Luis Campos ait tenté à plusieurs reprises d'attirer Rayan Cherki au PSG, cette piste est désormais terminée. Avec le recrutement de Désiré Doué, le joueur de l'OL n'entre plus dans les plans du duo Campos-Enrique.