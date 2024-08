Mercato - PSG : Cet attaquant ne va pas remplacer Mbappé

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, le nom de Jadon Sancho a été lié au PSG ces dernières semaines. Toutefois, l'attaquant de Manchester United ne devrait pas rejoindre le club parisien lors de ce mercato estival. D'ailleurs, les Red Devils n'auraient pas besoin d'utiliser Jadon Sancho pour finaliser le transfert de Manuel Ugarte.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du PSG. En effet, l'attaquant de 25 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Sancho ne va pas signer au PSG

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG a coché plusieurs noms sur le marché. D'ailleurs, celui de Jadon Sancho a été lié au club de la capitale ces dernières semaines. Toutefois, l'attaquant de Manchester United ne devrait pas remplacer numériquement Kylian Mbappé au PSG.

Manchester n'a pas besoin de Sancho pour recruter Ugarte

D'après les indiscrétions de The Guardian, la direction de Manchester United compterait boucler plusieurs départs, dont celui de Jadon Sancho, avant la fin du mercato estival. Le marché fermant ses portes le 30 aout à 23 heures. Toutefois, il serait peu probable que Jadon Sancho signe au PSG cet été, qu'il soit inclus ou non dans l'opération Manuel Ugarte. Toujours selon The Guardian, les Red Devils ne seraient pas contraints de vendre Jadon Sancho ou un autre joueur pour finaliser la signature de Manuel Ugarte. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club mancunien est déterminé à recruter le milieu de terrain du PSG. Reste à savoir qui va prendre la place de Kylian Mbappé à Paris.