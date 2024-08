Transfert inattendu au PSG, ils lui ont vendu du rêve

Axel Cornic

La prochaine recrue de l’été parisien pourrait venir de Serie A, avec Ademola Lookman. Le Paris Saint-Germain aurait contacté l’entourage de l’attaquant nigérian de l’Atalanta tout récemment à en croire la presse italienne et peut compter sur ses agents, pour espérer boucler un transfert en un temps record.

Parmi les grandes révélations de la saison dernière, Ademola Lookman serait sans aucun doute un renfort de tout premier choix pour le PSG. Sa grande polyvalence fait qu’il peut évoluer au poste d’ailier, comme à celui de numéro 10 ou encore de deuxième attaquant, mais également dans une position hybride de faux neuf. Un rôle qu’apprécie tout particulièrement Luis Enrique...

Le temps presse pour Lookman

Il faudra toutefois être convaincant et surtout très rapide, afin de boucler un tel deal. Car l’Atalanta l’évaluerait selon les dernières indiscrétions entre 45 et 55M€ et aimerait avoir tout le temps de lui trouver un remplaçant à la hauteur, alors que le mercato se termine dans une dizaine de jours. En attendant, Lookman n’a pas été convoqué pour la rencontre de Serie A de ce lundi, face à Lecce.

Le PSG, la chance d’une vie ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, les agents d’Ademola Lookman travailleraient d’arrache-pied afin de trouver une solution le plus vite possible. D’ailleurs, ils auraient assuré à leur protégé que ce transfert pourrait être la chance de sa vie, avec sa carrière qui pourrait totalement basculer en cas d’arrivée au PSG.