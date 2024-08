Mercato : Bielsa le snobe, l’OM veut le signer !

Arnaud De Kanel

Face à la terrible blessure de Faris Moumbagna, l'OM est contraint de recruter un nouvel avant-centre pour suppléer Elye Wahi. En ce sens, les dirigeants marseillais auraient jeté leur dévolu sur Martin Satriano. Malgré une belle saison à Brest la saison passée, l'attaquant uruguayen a toujours été snobé par son sélectionneur Marcelo Bielsa.

C'est le gros point noir du week-end pour l'OM. Alors que l'équipe de Roberto De Zerbi déroulait sur la pelouse de Brest, Faris Moumbagna était contraint de céder sa place sur blessure. Touché au genou, l'attaquant camerounais pourrait souffrir d'une rupture des ligaments croisés. Une situation qui force l'OM à se positionner sur un nouvel avant-centre, une semaine après avoir recruté Elye Wahi en provenance du RC Lens. Et l'heureux élu pourrait être de nationalité uruguayenne.

L'OM se penche sur Satriano

Ainsi, comme indiqué par L'Equipe dimanche soir, l'OM cherche un remplaçant à Faris Moumbagna. Ce lundi midi, Foot Mercato révèle un intérêt de l'institution marseillaise pour Martin Satriano. Revenu d'un prêt convaincant à Brest, l'attaquant uruguayen n'a aucune chance de s'imposer à l'Inter Milan qui cherche à s'en séparer. Son profil plait aux dirigeants marseillais ainsi qu'à leurs homologues brestois et madrilènes de Getafe. Satriano donne malgré tout sa préférence à l'OM, l'un des anciens clubs de Marcelo Bielsa.

L'Uruguayen n'a pas les faveurs de Bielsa

D'ailleurs, El Loco aurait pu avoir Martin Satriano sous ses ordres puisqu'il est le sélectionneur de l'Uruguay depuis le 11 mai 2023. Or, Marcelo Bielsa n'a jamais convoqué l'attaquant pisté par l'OM, lui préférant notamment des joueurs évoluant dans des championnats moins importants comme au Mexique. En plus de cela, Satriano évolue au même poste que les deux stars uruguayennes Luis Suarez et Darwin Nunez, ce qui ne lui facilite pas les choses. Visiblement, il plait un peu plus à Roberto De Zerbi...