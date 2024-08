Mercato - OM : De Zerbi débarque, il va plomber le PSG ?

Arnaud De Kanel

Recalé par Paulo Fonseca, l'OM a cravaché pour signer un nouvel entraineur. Mais contre toute-attente, le club phocéen a réussi à attirer l'un des entraineurs les plus prisés du marché avec Roberto De Zerbi. Et le mercato ambitieux de l'OM combiné à l'arrivée de l'entraineur italien pourrait causer du tort au PSG cette saison si l'on en croit Daniel Bravo.

C'est un été très agité pour l'OM. Comme lors des deux précédentes intersaisons, le club phocéen a accueilli un nouvel entraineur en plus de remodeler la majeure partie de son effectif. Cette fois-ci, c'est Roberto De Zerbi qui a débarqué et il a fait forte impression pour ses débuts.

Mercato - OM : De Zerbi a tranché, c’est fini pour lui ! https://t.co/2rlEKnSps9 pic.twitter.com/TFzLJ7TqTD — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

L'OM s'impose en patron

Pour son premier match de Ligue 1 à la tête de l'OM, Roberto De Zerbi démarre par une victoire 5 buts à 1 sur la pelouse de Brest. Un récital offensif qui permet au club phocéen d'occuper la place de leader à l'issue de la première journée devant le PSG. Et pour Daniel Bravo, on pourrait assister à un beau duel entre les deux rivaux cette saison.

«Cette équipe aura des failles et Marseille devra en profiter»

« Déjà face à Brest, il manquait Brassier, un guerrier. Avec Balerdi et Geronimo Rulli, ça va être solide défensivement. Avec la concurrence, De Zerbi ne va pas faire de cadeaux, il va mettre les meilleurs sur le terrain. L’OM va jouer l’Europe, c’est sûr. Et pourquoi pas jouer le titre avec Paris et Monaco. Pour moi, Paris est en phase de transition avec beaucoup plus de jeunes. Cette équipe aura des failles et Marseille devra en profiter », a souligné Daniel Bravo dans les colonnes de La Provence.