Mercato - OM : De Zerbi a tranché, c’est fini pour lui !

Alors que les lofteurs ne trouvent pas preneur, l'OM est obligé de revoir ses plans et de mettre en vente des éléments qui possèdent une belle valeur marchande afin de terminer le mercato en trombe. Amine Harit n'est pas épargné, lui qui n'entre définitivement plus dans les plans de Roberto De Zerbi, même après sa prestation XXL à Brest samedi.

Après une saison décevante, l'OM veut repartir sur de nouvelles bases. Pour cela, le club phocéen a encore changé plus de la moitié de son effectif durant le mercato estival. Des départs en cascade et neuf arrivées, sans compter la nomination d'un nouvel entraineur en la personne de Roberto De Zerbi qui a réussi ses débuts en Ligue 1 avec un large succès sur la pelouse de Brest. D'ailleurs, l'entraineur italien dicte le recrutement et c'est à cause de lui que ça risque de bouger d'ici la fin du mercato.

De Zerbi a tranché pour Harit

Avec la blessure de Faris Moumbagna, l'OM explore les options pour recruter un nouvel avant-centre alors qu'un ailier gauche est toujours pisté. Le club phocéen cherche donc à faire de la place et Roberto De Zerbi aurait indiqué vouloir compter sur un groupe de 17 ou 18 joueurs avec des jeunes (Enzo Sternal, Yanis Sellami, Gaël Lafont, Keyliane Abdallah) en complément selon La Provence. L'entraineur italien ne réserverait aucune place à Amine Harit d'après le quotidien régional. Le Marocain a été placé sur la liste des transferts.

Carboni et Koné devant Harit

La raison est simple. Selon La Provence, Valentin Carboni et Ismaël Koné seraient les deux options de Roberto De Zerbi au poste de numéro 10. Les deux recrues estivales auraient toujours une longueur d'avance sur Amine Harit malgré sa prestation exceptionnelle samedi. C'est dire à quel point la décision de De Zerbi est irrévocable. De son côté, l'OM cherche à le vendre afin de ne pas laisser un joueur avec un gros salaire sur le banc. Reste à voir où rebondira Amine Harit, condamné pour de bon à plier bagages.