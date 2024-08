OM : Le pari inédit de Roberto De Zerbi est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur de l’OM cet été, Roberto De Zerbi apporte petit-à-petit sa patte sur l’effectif olympien et a notamment innové avec Quentin Merlin. Latéral ou piston gauche de formation, l’ancien joueur du FC Nantes a été reconverti milieu de terrain par le technicien italien. Un rôle dans lequel il a été plutôt convaincant contre Brest. Et visiblement, ce changement semble plaire à Quentin Merlin.

La grande première de Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM était scrutée de près, et les Marseillais n'ont pas déçu en s'imposant très largement à Brest (5-1). Dans sa composition d'équipe, le technicien italien a notamment innové en plaçant Quentin Merlin dan un rôle inhabituel de milieu de terrain, lui qui est un latéral gauche de formation. Mais visiblement, ce nouveau poste lui convient parfaitement.

Changement de poste pour Merlin

« Oui, j'avais un rôle différent. Je jouais au milieu de terrain, je défendais au milieu, je n'étais pas comme auparavant où je défendais à gauche et je passais au milieu. C'est un rôle différent, mais j'aime bien apprendre différentes choses, ça me confronte à autre chose. Donc c'est bien. Après, j'étais un peu déçu parce que j'ai perdu des ballons assez bêtes. Ce sera à travailler pour la suite. Après, le plus important, c'est que la victoire est là et que le groupe vive bien », assure l’ancien joueur du FC Nantes en zone mixte, avant de poursuivre.

«Je m'amuse beaucoup, je prends beaucoup de plaisir»

« Oui, je m'amuse beaucoup, je prends beaucoup de plaisir. Après, j'ai la chance d'avoir été formé comme milieu de terrain, donc j'ai déjà quelques bases. Ça m'aide aussi dans le jeu. Après, je dois continuer à travailler sur mon positionnement, sur le fait d'être de trois quarts, et sur la prise d'infos. Mais ça va venir avec le temps. Oui, je prends beaucoup de plaisir à ce poste-là », ajoute Quentin Merlin.