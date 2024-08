OM : Marseille s'enflamme pour les débuts de De Zerbi, Riolo calme tout le monde

Arnaud De Kanel

Roberto De Zerbi pouvait difficilement rêver meilleurs débuts. Pour sa première en Ligue 1 sur le banc de l'OM, l'entraineur italien a vu son équipe faire preuve d'une efficacité impressionnante pour l'emporter sur un score fleuve (1-5) qui enchante tout Marseille. Cependant, Daniel Riolo attend confirmation.

L'OM démarre la saison en fanfare avec une victoire 5 buts à 1 sur la pelouse de Brest. Cela faisait longtemps que les supporters marseillais n'avaient pas assistés à un tel récital offensif et forcément, ils l'ont applaudi massivement sur les réseaux sociaux, vantant notamment la méthode De Zerbi.

«Comme Eric Roy, moi non plus je n'ai pas vu un OM immense»

Cependant, tout n'a pas été parfait pour les Olympiens. Daniel Riolo n'a pas manqué de le faire remarque samedi soir dans l'After Foot. Bien qu'emballé à l'idée de retrouver l'OM le week-end prochain, le journaliste refuse de s'enflammer.

«Tout ça doit être revu et confirmé»

« Comme Eric Roy, moi non plus je n'ai pas vu un OM immense. On a vu le De Zerbi Ball sur le premier but mais s’ils le refont dans les trois prochains matches, c’est que les adversaires sont soit bêtes soit que les Marseillais le font très bien. C’est finalement assez basique et ça m’étonnerait que ça marche à tous les coups. Tout ça doit être revu et confirmé. Après, ça va leur donner de la confiance mais ce n'est que le début. Il y a de très belles promesses et 'ai déjà envie d'être le week-end prochain pour voir à nouveau l'OM », a lancé Daniel Riolo sur les ondes de RMC.