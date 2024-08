Catastrophe à Marseille, l'OM craint le pire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce week-end marque le retour de la Ligue 1 et pour la première journée, on compte déjà les blessés. Après Gonçalo Ramos au PSG et Angel Gomes au LOSC, Faris Moumbagna s'est lui aussi blessé gravement lors du premier match de l'OM samedi face au Stade Brestois. Si le match a tourné largement à l'avantage des Marseillais, l'état de santé de l'avant-centre camerounais est très préoccupant.

C'est la tuile côté marseillais dès la première journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont dominé la surprise de l'an dernier, Brest, mais une mauvaise nouvelle est un peu venue gâcher la fête. En effet Faris Moumbagna est entré en jeu à la place d'Elye Wahi à la 71ème minute pour terminer le match mais il n'a pas pu aller au bout. Il est sorti sur civière huit minutes plus tard en larmes.

Moumbagna sérieusement touché au genou

Recruté l'hiver dernier, Faris Moumbagna va peut-être devoir rester quelques mois sur la touche. En effet, les images de sa sortie du stade ne sont pas très rassurantes puisqu'on voit son genou plié et une douleur très visible. En attendant les examens médicaux du Camerounais, on craint évidemment que les ligaments croisés soient touchés comme le révèle L'EQUIPE, ce qui l'éloignerait des terrains pendant de longs mois.

Un point noir inquiétant

Faris Moumbagna s'ajoute donc à la liste de joueurs qui ont souffert lors de cette première journée et c'est forcément inquiétant. C'est d'autant plus dommage que les Marseillais ont été à la fête, avec une large victoire (5-1) marquée par une première exceptionnelle de Mason Greenwood, nouvelle recrue.