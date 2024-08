OM : «C’est beau», il s’enflamme pour son coup historique !

Thomas Bourseau

Geronimo Rulli n’a coûté que 4M€ aux dirigeants de l’OM cet été. Mais le gardien argentin, disposant du statut de champion du monde, a prouvé sa valeur dès le premier match de championnat contre Brest en repoussant un penalty, prouesse plus vu depuis 2019 à Marseille. Il a tout déballé.

Un petit moment d’histoire s’est écrit à la 9ème minute de jeu du match opposant le Stade Brestois - OM ce samedi après-midi. En effet, alors que la recrue Mason Greenwood montrait la voie à ses nouveaux coéquipiers marseillais à la 3ème minute de jeu, c’est un autre renfort estival qui a maintenu le navire phocéen à flot : Geronimo Rulli.

Mercato : L'OM prépare un transfert avec le FC Barcelone ? https://t.co/FDkEHMUrW9 pic.twitter.com/cls8ChXjDQ — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Rulli arrête un penalty, ce n’était plus arrivé depuis 2019 à l’OM

Et pour cause, Geronimo Rulli a repoussé le penalty de Romain Del Castillo. Une prouesse qu’aucun gardien de l’OM n’avait effectué pendant le jeu depuis décembre 2019 et l’arrêt de Yohann Pelé, rien que ça. D’ailleurs, Rulli a soigné ses débuts puisqu’en plus de ce penalty arrêté, le portier argentin est parvenu à tenir en échec les attaquants brestois en se montrant décisif à plusieurs autres reposes pendant le match.

«C’est vrai qu’on gagnait 1-0 et que j’arrête ce penalty»

Pour beIN SPORTS, Geronimo Rulli s’est confié sur son exploit qui n’avait plus été vu depuis près de cinq années à l'OM. « Mon arrêt sur penalty ? C’est vrai qu’on gagnait 1-0 et que j’arrête ce penalty, après on a su marquer quand il le fallait, on savait ce qu’il fallait faire et aller chercher cette victoire face à cette équipe c’est beau ». a affirmé Rulli dans des propos relayés par Foot Mercato.