OM : De Zerbi l’appelle avant son transfert et balance tout

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans l'optique de reconstruire un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes de Ligue 1, l'OM a beaucoup travaillé durant l'été. Plusieurs recrues sont venues garnir les rangs du club et certaines ont été convaincues par Roberto De Zerbi. Le nouvel entraîneur a un profil qui plaît beaucoup aux joueurs et aux observateurs. C'est le cas pour Geronimo Rulli.

L'OM avait prévenu en début de mercato estival : tous les secteurs peuvent être renforcés et personne n'est à l'abri d'un départ. C'était également le cas en ce qui concerne les gardiens puisque Pau Lopez, que l'on pressentait sur la fin, devait se faire remplacer. C'est Geronimo Rulli qui a été choisi et l'Argentin a confié avoir été séduit par le projet mené par Roberto De Zerbi.

Transferts - OM : De Zerbi intervient sur le mercato ! https://t.co/aeLl82ydQw pic.twitter.com/ej7qCmIDtw — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Rulli enchanté par De Zerbi

L'annonce de sa venue à l'OM avait fait grand bruit en Europe. Roberto De Zerbi semble avoir un profil qui séduit beaucoup de monde. L'entraîneur italien a appelé Geronimo Rulli cet été pour le convaincre de venir. « La décision n’a vraiment pas été difficile à prendre. Le coach, Roberto, m’a appelé une première fois avant les Jeux Olympiques. Il m’a assuré qu’il voulait construire une équipe compétitive pour gagner » déclare le portier pour les médias de l'OM.

L'OM vers une belle saison ?

En ayant réussi un mercato estival exceptionnel alors qu'il reste encore deux semaines, l'OM a fait un travail formidable qui permettra sûrement au club de retrouver sa place parmi les premiers. Grâce à Roberto De Zerbi ? « Et si on arrive à mettre ses idées en place, ce sera une grande saison pour l’OM. Et je suis vraiment reconnaissant qu’il m’ait choisi pour faire partie de ce groupe » poursuit Geronimo Rulli, qui va retrouver la Ligue 1 cette année après une saison passée en prêt à Montpellier et après son passage à l'Ajax Amsterdam dernièrement.